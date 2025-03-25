ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من دون الإضرار ببشرتك؟

تمدنا أشعة الشمس بفيتامين د، ولكن قد يتسبب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة في مشاكل خطيرة للبشرة.

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

يعتبر أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس دون الإضرار بالبشرة هو في الصباح الباكر (من 7 إلى 10 صباحًا) أو بعد العصر (من 4 إلى 6 مساءً).

وخلال هذه الفترات، تكون أشعة الشمس أقل حدة، مما يقلل من خطر الحروق الشمسية والتجاعيد المبكرة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

وهناك بعض النصائح التي يجب إتباعها عند التعرض للشمس، وذلك حتي لا تسبب في الضرر للبشرة، وتجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة بالجلد، كالحروق، وسرطان الجلد، ومن أبرز هذه النصائح مايلي:

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

ـ لا تتعرض للشمس في أوقات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 عصرًا)، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

ـ استخدام واقي شمس بمعامل حماية SPF 30 أو أكثر، حتى في الأيام الغائمة.

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

ـ ارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية وجهك وعينيك.

ـ الإكتفاء بـ 10-30 دقيقة من التعرض للشمس يوميًا للحصول على فيتامين د دون ضرر.