كريم حسن شحاتة يوضح حقيقة خلافه مع إبراهيم سعيد

تحدث الإعلامي كريم حسن شحاتة عن سخرية اللاعب السابق إبراهيم سعيد منه، والتي نشرها الأخير عبر حسابه على إنستجرام عام 2015، وأبدى كريم اندهاشه، قائلاً: "بصراحة، لا أتذكر شيئًا عن هذا المنشور، ولم أرَه من قبل حتى الآن".

وعن عدم رده على إبراهيم سعيد، أوضح كريم خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "إبراهيم صديق عزيز، ولم أكن على علم بهذا المنشور من الأساس، لذلك لم يكن هناك داعٍ للرد عمومًا، لم أتشاجر معه أبدًا، ولم يحدث بيننا أي خلاف سابق".

وأشار كريم إلى أن شخصيته تغيرت كثيرًا منذ دخوله مجال الإعلام، قائلاً: "قبل عملي في الإعلام كنت عصبيًا جدًا وأدخل في مشادات، لكن مع الخبرة والتجربة أصبحت أكثر هدوءًا وتحكّمًا في ردود أفعالي. في البداية كنت أندفع أحيانًا، لكنني الآن أتعامل مع الأمور بحكمة أكثر".

