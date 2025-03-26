مهمتي صعبة.. حسام حسن: أمامنا 12 نقطة ومفاجآت تصفيات كأس العالم واردة

قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة سيراليون كانت صعبة موضحا أن فوز الفراعنة كان مستحقاً.

وأشار حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إلى أن المفاجآت واردة في تصفيات كأس العالم، ثم شكر اللاعبين على المجهود والجهاز الفني بكل عناصره.

وأكد أن منتخب مصر خسر من قبل أمام إثيوبيا وسيراليون، مضيفا: "هذان المنتخبان يضمان لاعبين محترفين في دوريات أوروبية ويقدمان كرة قدم راقية".

حسام حسن: مجموعة مصر ليست سهلة

وأوضح أن منتخب سيراليون سبق أن عطل بوركينا فاسو في مشوار التصفيات الحالية، مردفا: "منتخب مصر أمامه 12 نقطة في طريق التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف: "نفكر في كل مباراة على حدة والمشوار ما زال مبكرا خاصة أن أمامنا مواجهات قوية وأبرزها أمام بوركينا فاسو".

وأكد أن مهمته صعبة في تنفيذ أفكاره مع انضمام اللاعبين قبل المباريات بـ3 أيام فقط من كل الدوريات الأوروبية والعربية.

وأضاف: "نشاهد المدربون المصريون والأجانب في الدوري المصري يعملون مع الأندية يوميا ويكررون التدريبات ويصححون الأخطاء ورغم ذلك نرى المستويات (غير جيدة)".

وأتم: "من الرائع أننا فزنا. فصلنا اللاعبين عن كل مشاكلهم وحياتهم مع أنديتهم للتركيز مع منتخب مصر خلال عدد محدد من التدريبات، لدرجة أن هناك عناصر انضمت لنا في يوم السفر للمغرب لخوض مباراة إثيوبيا".

