5 مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى من الحصوات والسموم.. ونصائح لتجنب تكونها

يعد تنظيف الكلى من الأمور الضرورية للحفاظ على صحة الكلى ومنع تراكم السموم والحصوات.

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى

وهناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على تنظيف الكلى ومنع تراكم الحصوات والسموم، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، وإليكِ أهم المشروبات :

ـ الماء بالليمون:

يساعد في تفتيت الحصوات ويمنع تكونها بفضل احتوائه على حمض الستريك. لذا اشرب كوبًا من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا على الريق.



ـ مغلي البقدونس:

يعتبر مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد في طرد السموم من الكلى. لذا اغلي حفنة من البقدونس في ماء واتركها تبرد، ثم اشربي كوبًا يوميًا.

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى



ـ مشروب الشعير:

غني بالألياف ويساعد على تنظيف الكلى ومنع تراكم الأملاح. لذا اسلق نصف كوب شعير في لتر ماء لمدة 10 دقائق، ثم اشربه على مدار اليوم.



ـ عصير التوت البري:

يمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية، مما يقلل من التهابات الكلى، ويفضل تناوله بدون سكر للحصول على أفضل فائدة.

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى



ـ ماء جوز الهند:

يرطب الجسم ويعمل على طرد الأملاح الزائدة من الكلى، مما يقلل من فرص تكوّن الحصوات.



نصائح لتجنب تكوين حصوات الكلى

ـ شرب الماء بكثرة (2-3 لترات يوميًا) لتقليل تركيز الأملاح.



ـ تقليل تناول الملح لأنه يرفع نسبة الصوديوم، مما يزيد من خطر تكوين الحصوات.

ـ تقليل البروتين الحيواني مثل اللحوم الحمراء، لأنها تزيد من حمض اليوريك.

نصائح لتجنب تكوين حصوات الكلى



ـ زيادة تناول الفواكه والخضروات مثل الخيار والبطيخ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.



ـ تجنب المشروبات الغازية والكافيين بكثرة، لأنها قد ترفع نسبة الكالسيوم في البول، مما يزيد من خطر الحصوات.