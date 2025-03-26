محافظ دمياط يكرّم حفظة القرآن الكريم في احتفالية كبرى بقرية الناصرية

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي نظمتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي، بقرية الناصرية في مركز فارسكور، وذلك بحضور النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، وجمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفضيلة الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، ومحمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والسعيد كامل، رئيس الجمعية.

وألقى محافظ دمياط كلمة هنأ فيها الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وأهلها بالخير والرخاء، كما أعرب عن سعادته بحضور فاعلية تكريم حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

ووجه المحافظ التهنئة إلى المكرّمين، داعيًا إياهم إلى التحلي بآداب القرآن الكريم وأخلاقه، كما أشاد بدور المحفظين وأولياء الأمور في دعم وتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الجمعية الخيرية بالناصرية، والنائب وليد التمامي، وكافة القائمين على هذا الحدث.

وفي ختام الاحتفالية، كرم المحافظ 47 من خاتمي القرآن الكريم، و40 من حفظة أجزاء منه.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ مبنى الجمعية الخيرية بالناصرية، الذي تم إنشاؤه منذ 23 عامًا، ليكون مقرًا للجمعية التي تأسست قبل 40 عامًا، ويضم دارًا لتحفيظ القرآن الكريم، وحضانة، وقاعة للحاسب الآلي، ومقرًا إداريًا. وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية لخدمة أبناء القرية.

وخلال جولته بالقرية، وحرصًا على التيسير على الأهالي، وجّه الدكتور أيمن الشهابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بتمهيد وتأهيل وازدواج مدخل قرية الناصرية، كما قام النائب وليد التمامي بدعم هذا المطلب بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الوحدة المحلية، لسرعة الانتهاء من أعمال تمهيد الطريق، بما يخدم أهالي القرية والمترددين عليها.