بتكلفة تصل لـ28 مليون جنيه.. تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بالنجارين في دمياط قريبًا

أعلن الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، عن تسليم محطة رفع الصرف الصحي بالنجارين في قرية البساتين، مركز كفر البطيخ، للتشغيل التجريبي، تمهيدًا لدخولها الخدمة قريبًا بعد التأكد من كفاءة التشغيل.

تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويشمل شبكة انحدار بطول 4 كم، ومحطة رفع بتصرف 55 لتر/ثانية، بالإضافة إلى خط طرد من البولي إيثيلين بقطر 315 مم وبطول 3.8 كم، بإجمالي تكلفة بلغت 28 مليون جنيه. وقد تم تسليم المحطة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ دمياط بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وتذليل أي معوقات تحول دون تشغيل المحطة، استجابةً لمطالب الأهالي، لضمان توفير خدمات الصرف الصحي لكافة مناطق القرية.