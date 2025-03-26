«شباب امرأة» في لقطة كوميدية.. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بفيديو مميز|شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بمقطع فيديو طريف عبر حسابها على "إنستجرام"، جمعت فيه مشاهدها من مسلسل شباب امرأة، حيث ظهرت وهي تقدم الطعام للفنان يوسف عمر في أكثر من لقطة.





https://www.instagram.com/reel/DHo79WNs21o/?igsh=MXNoMnBnenRlaHA0Zg==

ونشرت غادة الفيديو على أنغام أغنية "يا قلبي وحياتي يا سكر نباتي بطوطة الصغنن"، التي أدتها الفنانة رحمة أحمد بطريقة كوميدية في مسلسل 80 باكو، مما أضفى طابعًا ساخرًا على المشهد.

وعلّقت غادة على الفيديو قائلة: "أسرع طريقة للوصول لقلب إمام – يوسف عمر"، في إشارة إلى تعامل شخصيتها مع بطل المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل شباب امرأة إلى جانب غادة عبد الرازق، نخبة من النجوم، من بينهم:

محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

كما طرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث تصدرت غادة عبد الرازق البوستر بإطلالة جذابة، مرتدية رداءً أحمر مع شعر بنفس اللون، ما يعكس ملامح الشخصية التي تقدمها، بينما ظهر خلفها باقي أبطال العمل.