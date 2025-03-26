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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

ليلة القدر اليوم
ليلة القدر اليوم
أمل فوزي

لاشك أن تساؤل هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان ؟، تتلخص إجابته في تحري علامات ليلة القدر كاملة فمن خلالها نستطيع الوصول لحقيقة هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان ؟ أم مازالت الفرصة قائمة لإدراك ليلة القدر ، خاصة وقد كثرت الروايات الواردة في الأثر التي ترجح أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، وهكذا تتبين أهمية معرفة هل ليلة القدر في 27 رمضان ؟، لعل بها نفوز فوزًا عظيمًا، بعدما علقنا عليها الكثير من الأحلام والآمال، ولا سبيل لإدراكها دون معرفة علامات ليلة القدر كاملة والمحددة بنصوص السُنة النبوية الشريفة، وحيث فاتت ثالث الليالي الوترية بـ العشر الأواخر من رمضان ، ولم يتبقى سوى ليلة واحدة دون الليلة، لذا يتزايد البحث عن هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج .

هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال هل ليلة القدر اليوم في 27 رمضان ؟، بأنه بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 26 رمضان وإفطار الصائم بدأت رابع ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان وهي ليلة 27 رمضان، وهي ليلة القدر عند كثير من المسلمين.

وأوضح “ جمعة ” في إجابته عن سؤال : ( هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان ؟) ، أنه لا خلاف أن ليلة القدر قد تكون في أي وتر من الأوتار، وهي ليالي: (21، 24 ، 23 ، 25 ، 27 ، 29)؛ ففي احدي هذه الليالي تأتى ليلة القدر، وعلى كل حال الليلة من ليالي القدر.

وأوصى بأنه ينبغي علينا أن نفعل كل الأعمال الصالحة التي تقربنا من مولانا- عز وجل- فنقرأ القرآن ونكثر من الصلاة خاصة التراويح والتهجد وإخرج الصدقات وزكاة الفطر والمعونة بشكل عام للمحتاجين، وإزالة الشحناء والبغضاء والخصومات وبر الوالدين أحياء وأمواتا بفعل ما كانوا يحبون ووصل أقاربهم، وصلوا أرحامكم ولو عن طريق الهاتف.

و نبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك روايات تقول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان على علم بليلة القدر وأنسيها، مشيرًا إلى أن ذلك رحمة من الله حتى يواصل الإنسان العطاء في العشر الأواخر من رمضان، فعندما تخفي على المسلم هذه الليلة فهو يجتهد ويتتبعها.

وأضاف أنه عندما ندرك أن ليلة القدر في العشر الأواخر، نجتهد، حتى نلتمسها، والنبي قال التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر في شهر رمضان، وهناك من يقول إنها في ليلة الـ 27، وأجمع أغلب العلماء والسلف الصالح على أنها متغيرة، ومنها جدول الإمام الغزالي الذى يؤكد أنها غير ثابتة، وكذلك الأولياء الذين يتحرون علاماتها أكدوا أنها متغيرة، وعلى عكس هؤلاء العلماء فقد أكد سيدنا جابر بن عبدالله الانصاري بل أقسم أنها ثابتة وتحديداً يوم 27.

وتابع: وكذلك تفسير النحاس أن سورة القدر عدد كلماتها 30 وكلمة "هي" رقم 27 أي أنه يؤكد أنها ليلة 27، و ستبقى هذه الليلة مباركة مخفية حتى يسعى وراء النيل من فضلها الجميع، لذلك علينا العمل بالنصيحة النبوية الكريمة في الحديث النبوي الشريف وهي تحريها في العشر الأواخر من رمضان على الإطلاق.

ليلة 27 رمضان 2025

ينبغي التحقق من أمرين أولهما تاريخ ليلة القدر 2025 ، ومنها يتبين أن ليلة 27 رمضان هي رابع الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبناء عليه قد تكون ليلة القدر، والأمر الثاني الذي يحدد هل ليلة القدر اليوم  في 27 رمضان 2025 ؟، هو علامات ليلة القدر العشرة ، التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وتحديد هل ليلة القدر في 27 رمضان 2025 بحسب كم علامة تشاهدها الليلة من المغرب  وإلى صباح يوم غد الخميس.

وقد تصادف ليلة 27 رمضان ليلة القدر 2025 ،باعتبارها إحدى الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وتبدأليلة 27 رمضان 2025 من مغرب اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس ميلاديًا و26 من رمضان أي بعد ما يقرب من 12 ساعة، وتنتهي فجر غد الخميس 27 مارس لعام 2025 م ويوم 27 رمضان لعام 1446هـ.

علامات ليلة القدر

لعل من عرف علامات ليلة القدر، التي أخبرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه يستطيع تحري هذه الليلة لتبين ما إذا كانت ليلة القدر وقعت في أي ليلة من الليالي الوترية، وهي:

  • من علامات ليلة القدر  قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.
  • ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.
  • الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.
  • قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.
  • لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.
  • من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر.
    الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.
  • الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية، كما القمر البدر.
  • لا ينزل فيها النيازك والشهب.
  • يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.
     
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