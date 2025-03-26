الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم



أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل القرم استهدفتا ليلا المرافق الأرضية لمنشأة جليبوفسكوي لتخزين الغاز تحت الأرض.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية؛ فإن كييف تواصل إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة المدنية في روسيا في محاولة لتعطيل الاتفاقات الروسية الأمريكية.

وأشار البيان الروسي الي فصل محطات فرعية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 آلاف مستهلك وذلك خلال استهداف مسيرّة أوكرانية أمس منشأة للطاقة بمقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية انقطاع في خطوط الجهد العالي لمحطة "روستوف النووية - تيخوريتسك 2" إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية، في إقليم كراسنودار.

وذكرت الوزارة الروسية أن قوات كييف تواصل ضرب منشآت البنية التحتية للطاقة بالمسيرات في الوقت الذي تجري فيه محادثات الرياض.

وأشارت كذلك إلى استهداف قوات الجيش الأوكراني بمسيرة من طراز "إف بي في" محطة توزيع الغاز "سفاتوفو" التابعة لقسم خطوط الغاز الرئيسية "لوجانسكغاز" في جمهورية لوجانسك.

وشددت الوزارة الروسية على أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يثبت عجزه عن التفاوض من خلال الهجمات اليومية التي تشنها القوات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وبينت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسي اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء شبه جزيرة القرم كانت تهدف لضرب المرافق الأرضية لمنشأة "جليبوفسكويه" لتخزين الغاز تحت الأرض.