ياسمين عبدالعزيز تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

انتهى صناع مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، والذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc ومنصة watch it، من تصوير جميع مشاهد المسلسل منذ ساعات قليلة.

واحتفلت ياسمين عبدالعزيز مع أبطال المسلسل وفريق العمل بالتفاعل مع أغنية وسع وسع للمطرب أحمد سعد، وسط أجواء من الفرحة والتصفيق وترديد كلمات الأغنية، وذلك احتفالا بانتهاء التصوير وبنجاح المسلسل.

وأعلن كريم فهمي الانتهاء من تصوير جميع مشاهد “وتقابل حبيب”، حيث نشر صورة له من كواليس العمل، عبر حسابه بمنصة "إنستجرام"، معلقًا بقوله: "كنت قبل ما تنهي بينا، قلل شوية محبة.. فركش وتقابل حبيب.. سلام يا فارس".

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

يشارك في بطولة المسلسل ياسمين عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، نيكول سابا، كريم فهمي، أنوشكا، إنجي كيوان، حنان سليمان، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.

موعد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”

يُعرض المسلسل حصريًا على قناة DMC في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة أولى 2:45 صباحًا، وإعادة ثانية 1:30 ظهرًا، كما يُعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6 مساءً.