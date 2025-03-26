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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رجلي كانت بتترعش.. هشام عباس يتحدث عن أول أغنية له

هشام عباس
هشام عباس
إسراء صبري

تحدث الفنان هشام عباس، عن طفولته وذكرياته مع الموسيقى والأغاني، قائلا: "كنت بسمع مطربين مختلفين للغاية منذ الصغر، مثل أم كلثوم ومحمد فوزي".

وأضاف "هشام عباس" خلال بودكاست "بداية" المُذاع على قناة "الحياة": “أن الغناء أمر صعب وليس سهلا، ولكن لأصحاب الأصوات المميزة والحلوة يكون الأمر سهلا ومختلفا”.

وعن أول أغنية له، أوضح أن أول أغنية كانت في الجامعة، وكان في ساعة كل يوم إثنين وخميس بنعمل فيها حاجات ترفيهية، زي المزيكا والكوميديا وإلقاء الشعر والخطب.

واسترسل: "دخلت المسرح لاقيت ناس بتغني وهناك متفاعلين، ووقتها وأصحابي طلعوني على المسرح، وأشادوا بصوتي". 

وتابع: "مكنتش متخيل يحصل فيا كدة، ورجلي كانت بتترعش وغنيت أغنية لفرقة الأصدقاء اسمها مع الأيام  تحلين الأستاذ عمار الشريعي".

وأكمل: "بعد ما غنيت الناس قالوا إني صوتي حلو، وقالولي بالليل تيجي تغنيها في المسابقة يمكن تكسب وبالفعل كسبت 50 جنيها وقتها".

هشام عباس أم كلثوم محمد فوزي

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