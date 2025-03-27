قبل عيد الفطر.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 27-3-2025

يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 27-3 -2025، ضمن نشرته الخدمية.

‎أسعار الأسماك اليوم وفقًا لسوق العبور

‎تراوح سعر السمك البلطي بين 70 و و 75 جنيها للكيلو

‎سعر قشر البياض بين 170 و 270 جنيها للكيلو.

‎فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

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‎والسمك المكرونة خليجي تراوح بين 85 و 115 جنيها للكيلو.

‎أما سعر السمك عن المكرونة السويسي فتراوح بين 80 و 150 جنيهات للكيلو.

‎وبلغ سعر السمك الموسى من 220 إلى 340 جنيها للكيلو.

‎وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 180 و 320 جنيها للكيلو.

‎أما البربون 2 فتراوح بين 110 و170 جنيهًا











