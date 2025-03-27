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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يدرس خفض الرسوم عن الصين لإقناعها بصفقة "تيك توك"

تيك توك
تيك توك
وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، لضمان دعم بكين لصفقة بيع العمليات الأميركية لمنصة الفيديوهات الاجتماعية "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس المحدودة"، إلى شركة أميركية.

أضاف ترمب للصحفيين أمس الأربعاء في المكتب البيضاوي: "كل نقطة في الرسوم الجمركية تساوي أكثر من تيك توك". وأشار إلى أنه "لإقناع الصين" بالموافقة على البيع، "ربما سأمنحهم تخفيضاً في الرسوم الجمركية".

كان ترامب يتحدث في فعالية للإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات، قبل إعلانه المقرر الأسبوع المقبل حول برنامجه الشامل للرسوم الجمركية المتبادلة. وقد فرض الرئيس بالفعل رسوماً بنسبة 20% على السلع المستوردة من الصين.

توقع ترامب أن يتمكن من الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة "تيك توك" على الأقل بحلول الأسبوع المقبل، لكنه قال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتجه إلى تمديد الموعد النهائي.

قال ترمب: "سنتوصل إلى اتفاق، ولكن إذا لم يُنجز، فلن يكون الأمر ذا أهمية. سنمدد العمل به فحسب. من حقي إبرام الاتفاق، وتمديده إن شئت".

4 مزايدين محتملين

بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن العام الماضي، طُلب من "بايت دانس" بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير.

أوقفت "تيك توك" خدمتها لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تجنب الإغلاق الكامل عندما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً لتأجيل تطبيق هذا القانون لمدة 90 يوماً -حتى 5 أبريل- وكسب وقت إضافي لإنجاز الصفقة.

صرح الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يتفاوض مع أربعة مزايدين محتملين مختلفين لشراء عمليات التطبيق، لكنه لم يكشف عن هوياتهم علناً.

من بين مقدمي العروض المعروفين علناً، مجموعة يقودها الملياردير فرانك ماكورت والمؤسس المشارك لـ"ريديت" أليكسيس أوهانيان، ومجموعة أخرى تضم رائد الأعمال جيسي تينسلي ونجم "اليوتيوب" مستر بيست، بالإضافة إلى عرض اندماج من شركة "بيربلكسيتي إيه آي" ومقرها سان فرانسيسكو.

تدرس شركة "أوراكل" أيضاً عرضاً لشراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يضمن لها تقديم ضمانات أمنية، والحصول على حصة صغيرة في كيان أميركي جديد، مع إمكانية ترك خوارزمية التطبيق في أيدي الشركة الصينية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تيك توك ترمب الصين خفض الرسوم الرسوم الرسوم الجمركية

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