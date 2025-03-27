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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في ليلة القدر.. أمطار الخير تغمر الحرم المكي الشريف

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

شهدت العاصمة المقدسة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، هطول أمطار متفرقة، ألقت بظلالها على أجواء الحرم المكي الشريف، حيث توافد المعتمرون والمصلون إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في أجواء روحانية مباركة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد أضفت الأمطار طابعاً روحانياً خاصاً على الأجواء، حيث تزامنت مع اللحظات الإيمانية التي تعيشها مكة المكرمة في هذه الليلة المباركة.

ورافق ذلك استنفارٌ كبير من قبل الجهات المعنية، حيث وفرت فرق الطوارئ والمرافق العامة الخدمات اللازمة للتعامل مع الأحوال الجوية في سرعة وفعالية، لتأمين سلامة الجميع.


في سياق متصل، تشهد مكة المكرمة ومداخلها انتشاراً ملحوظاً لفرق الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن، مع توفير جميع الاحتياجات لضمان أداء المناسك في بيئة آمنة ومريحة.
 

السعودية امطار السعودية الحرم المكي ليلة السابع والعشرين شهر رمضان المسجد الحرام المعتمرين

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