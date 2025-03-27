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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
محمد إبراهيم

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من مقاتلي القوات الجوية تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كلمة عن فضل هذا الشهر الكريم وأهميته فى تعزيز قيم الصبر والجلد في نفوس المقاتلين وفضل ليلة القدر التى اختصها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم فيها ليكون منهجاً لبناء المجتمع وإعماره.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الجوية وإعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلونها فى الدفاع عن الوطن فى ظل التحديات الراهنة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر للقوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية لتظل قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

كما أوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى والإرتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لحماية الوطن وصون مقدساته فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها رجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن تحت مختلف الظروف ومهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر القوات الجوية الفريق أحمد خليفة القوات المسلحة الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

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لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

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