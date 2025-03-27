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خطوات وطريقة تجديد رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوات وطريقة تجديد رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها

رخصة قيادة
رخصة قيادة
أحمد مهدي

يبحث كثيرون من المواطنين عن تجديد رخصة القيادة 2025 عبر محرك البحث العالمي جوجل، للوقوف على طريق وخطوات تجديد رخصة القيادة، ويقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء لمعرفة كل المعلومات عن رخصة القيادة 2025.

استخراج رخصة القيادة 2025

تتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة 2025، ضرورة استيفاء صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية، وكذا شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات من نيابة المرور، ونموذج 256 مرور، ثم دفع الرسوم المطلوبة واستكمال خطوات تجديد رخصة القيادة في المرور المختص.

يمكن استخراج رخصة قيادة 2025 وتجديدها من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، وذلك في خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وتسجيل الدخول ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى الصفة واستكمال الخطوات من خدمات المرور.

ارواق استخراج رخصة القيادة 2025

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي وإطلاع الموظف على الأصل، وصورة من شهادة التخرج وإطلاع المختص على الأصل في المرور، وشراء نموذج 256 مرور من وحدة المرور وشهادتين باطنة ونظر من مستشفى حكومي أو المرور.

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025، تقديم صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4*6 وتقديم أصل شهادات الكشف الطبي الخاصة بأمراض الباطنة وكذا النظر واجتياز اختبارات الإشارات والقيادة ودفع الرسوم المقررة للحصول على الرخصة.

وعن شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 يتوجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة خاصة عن 18 عاما ميلاديا، وأن يتوجه طالب استخراج رخصة القيادة الخاصة إلى وحدة المرور التابع لها في بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

رسوم استخراج رخصة القيادة 2025

وعن تكلفة ورسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 فيجب دفع مبلغ 105 جنيهات رسوم استمارة البيانات، و480 جنيها قيمة رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم، و615 جنيها رسوم ضريبة رخصة القيادة ورسوم التأمين وتنمية موارد الدولة، و60 جنيها قيمة رسوم ملف وحافظة رخصة القيادة الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن أن رخصة القيادة تسري لمدة 10 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث يتطلب استخراج رخصة قيادة خاصة 2024، استيفاء فصيلة دم من المرور وأن يكون المتقدم له درجة تعليمية أو محو أمية، والا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز المتقدم اختبار القيادة والاشارات وألا يقل سنه عن 18 عاما ميلاديا.

حالات سحب رخصة القيادة 2025

تضمن قانون المرور رقم 66 قواعد المرور وآدابه، والتي من بينهم حالات سحب رخصة القيادة لمدة شهر، حيث تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة مخالفات السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة، أو قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

ويتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر في حالات استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، وقوف المركبة ليلا في الطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، واستعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.

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