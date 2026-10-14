بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 121.24 نقطة بما نسبته 1.40% ليصل إلى مستوى 8533.60 نقطة، إذ جرى تداول نحو 295 مليون سهم عبر 21 ألفا و741 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 69.9 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 132.69 نقطة بما نسبته 1.51% ليصل إلى مستوى 8678.29 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 152 مليون سهم من خلال 9591 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 125.09 نقطة بما نسبته 1.38% ليصل إلى مستوى 8945.69 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 143 مليون سهم عبر 12 ألفا و150 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 45.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 243.62 نقطة بما نسبته 2.43% ليصل إلى مستوى 9762.07 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 130 مليون سهم عبر 7636 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 20.9 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "امتيازات" و"ميدان" و"أهلية ت" و"بترولية" و"تمدين ع" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "خليج ت" و"الأنظمة" و"وطنية" و"الصفاة" و"م الأعمال" الأكثر انخفاضا.