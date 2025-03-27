قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بالحفاظ على "رسائل شات" خطة الهجوم اليمنية

أمر قاض أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على الرسائل المرسلة على تطبيق المراسلة "سيجنال" لمناقشة خطط الهجوم ضد الحوثيين في اليمن والتي أصبحت علنية بعد مشاركتها عن غير قصد مع صحفي.

ويلزم الأمر الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرج من الوكالات الفيدرالية التي شارك قادتها في المحادثات -والتي تضمنت وزير الدفاع بيت هيجسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز - الحفاظ على جميع الرسائل المرسلة عبر "سيجنال" من 11 حتى 15 مارس، وهي الفترة التي قام خلالها محرر لمجلة "ذا أتلانتيك" بتوثيق ما تم في مجموعة المحادثات الإلكترونية.

وكان محامي إدارة ترامب قد قال في وقت سابق إن الوكالات الفيدرالية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يمكن الحفاظ عليها.