الإسماعيلي يواصل استعدادته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية ، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الاتحاد السكندري يوم 10 أبريل المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التحول السريع من الجانب الدفاعي الهجومي فضلا عن تدريبات من شأنها هز شباك المنافس والعمل جليًا على إيقاف نقاط القوة لديه.

شهد المران مشاركة أحمد الشيخ جناح الفريق في جانب من المران قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم من خلالها إيقاف المران عدة مرات بغرض تلافي الأخطاء والعمل على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل مستمر.