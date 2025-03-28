متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جملة باللغة العربية أثارت موجة كبيرة من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لترامب، وجملة قالها خلال كلمة ألقاها في حفل إفطار شهر رمضان 2025 في البيت الأبيض.

🔴: الرئيس الامريكي ترامب قبل قليل اثناء استضافته للمسلمين في البيت الأبيض لافطار رمضان، ومنهم مجموعة من سفراء الدول العربية قال: "رمضان مبارك"



ايضاً في كلام كثير قاله حول المسلمين والشهر بلخصه بالاسفل… pic.twitter.com/RnPtBOGdbW — MOATH | معاذ (@M0ATH) March 28, 2025

وأبرز نشطاء قول ترامب "رمضان مبارك" باللغة العربية، حيث ألقى الضوء على أن رمضان هو شهر ضبط النفس.

قال ترامب في كلمته إن المسلمين في رمضان "كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع".

وتابع ترامب: "المسلمون في كل أنحاء العالم ينضمون للعائلات والأصدقاء في كل ليلة مع غروب الشمس؛ ليقدموا الشكر لله ويكسروا صومهم بحفل إفطار، تماما مثل هذا (حفل إفطار البيت الأبيض) آمل أن يعجبكم (الإفطار) إذا لم يعجبكم لا تشتكوا".