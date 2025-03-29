ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي؟

قشر الكيوي، الذي يُرمى غالبًا، غني بالألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينولات، تناول الكيوي كاملًا، بما في ذلك قشرته، يُعزز صحة الأمعاء ويدعم التحكم في الوزن بفضل غناه بالألياف وانخفاض سعراته الحرارية، قد يُعاني البعض في البداية من ألم في المعدة، لكن شرب الماء وغسل القشر جيدًا يُخفف من حدته.

الكيوي، تلك الفاكهة البيضاوية الحلوة والحامضة، غنية بالعناصر الغذائية، غني بفيتامينات C وK وD والمعادن ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف، وله فوائد عظيمة لصحة العظام والقلب والتحكم بالوزن والصحة الإدراكية.

فوائد غير معروفة لقشر الكيوي

- غني بمضادات الأكسدة

وُجد أن قشر الكيوي غنيٌّ بالبوليفينولات والفلافونويدات أكثر من لب الثمرة، يبلغ محتوى البوليفينولات 12.8 ملغم/غ في القشر، بينما يبلغ 2.7 ملغم/غ في اللب، تُعدّ الكاتيشين والكيرسيتين والإبيغالوكاتشين البوليفينولات الرئيسية في الكيوي، وهي أعلى بكثير في القشر منها في اللب، يُظهر القشر نشاطًا مضادًا للأكسدة والبكتيريا أعلى بكثير مقارنةً باللب.

- إدارة الوزن

بفضل غناه بالألياف وانخفاض سعراته الحرارية، يُعدّ قشر الكيوي إضافةً قيّمةً لبرامج إدارة الوزن، إذ تُساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتُنظّم مستويات السكر في الدم، وتُقلّل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتُعزّز فقدان الوزن الصحي.