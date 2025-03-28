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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك وسيراميكا كليوباترا
الزمالك وسيراميكا كليوباترا
محمد السعيد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وحجز الزمالك مقعده في نصف نهائي كأس مصر بعد تخطي سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما حقق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر فوزًا مستحقًا على الجونة 3-1 في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر قناة ON Time Sports 1 HD المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.


تصريحات جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك


وقال بيسيرو :" نسعى للوصول إلى نهائي كأس مصر ولابد أن نقدم مباراة كبيرة، وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد خاصة وأن المنافس فريق جيد ولديه لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني جيد، ويجب أن يكون الزمالك في أفضل حالاته".
وتابع المدير الفني :" لا يوجد ربط بين مباريات كأس عاصمة مصر ومباريات كأس مصر، ولم نخض مباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين الأساسيين، ومنحت راحة لبعض اللاعبين الأساسيين بالرغم من غياب اللاعبين الدوليين، كما أن من شارك من المجموعة الأساسية لعب لوقت قليل، وكنت أرى أن الزمالك يستحق الفوز على بتروجت في المباراة الأخيرة، وأرى أن الفريق قدم مباراة جيدة، وإذا كان الخصم أفضل كان ذلك سيؤثر على ثقتنا، ولم نخض المباراة بالتشكيل الأساسي، وفضلت استغلال المباراتين لمنح فرصة للاعبين جدد، وخلقنا العديد من الفرص في مباراة بتروجت وخسرنا بسبب خطأين من خط الدفاع ولكن ثقتنا لم تهتز في أنفسنا".

وأضاف بيسيرو:" أعلم أن المسؤولية كبيرة منذ توليت تدريب الزمالك، ونريد الفوز بالكأس وقبل ذلك يجب تخطي عقبة سيراميكا لأنه فريق جيد ومنظم وأثق في قدرات لاعبي الزمالك"
وتابع :" فضلت إراحة الونش وبنتايج وعبد الله السعيد في لقاء بتروجت، وكنت أثق في اللاعبين المتواجدين في مباراة بتروجت لتحقيق الفوز وأهدرنا ركلة جزاء والعديد من الفرص، وفضلت إراحة بعض اللاعبين في هذه المباراة وكنت واثقاً في المجموعة التي شاركت".
وأضاف بيسيرو أن ناصر منسي وأحمد فتوح يتحسنان وناصر كان مريضاً وفتوح عانى من إصابة في الركبة وسنطمئن على الثنائي في المران الأخير، ونحتاج للوقوف على موقف أحمد مصطفى "زيزو" لأنه شارك مع المنتخب في مباراتين ونحتاج لتقييم حالته.
وتابع المدير الفني :" أوجه التحية للمنتخب المصري على الفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون وأهنئ اللاعبين، وكنت أتمنى أن يشارك بعضهم لوقت أكثر ولكن "زيزو" ظهر بمستوى جيد، وسيف الجزيري سجل هدفاً مع منتخب تونس وذلك سيمنحه ثقة، وخاض تدريب استشفائي الأربعاء بعد وصوله إلى القاهرة وسيشارك في التدريب الختامي، في حين أن باقي اللاعبين الدوليين على أتم الجاهزية للمباراة المقبلة، وأتمنى أن يكونوا تدربوا جيداً مع المنتخب".
واختتم بيسيرو قائلاً:" نحتاج دعم الجماهير ونلعب من أجلهم ونسعى لتحقيق الفوز لإسعادهم في المباراة المقبلة".

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا علي ماهر بيسيرو

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