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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يسعى للتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير الناشئين والشباب

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

يخطط اتحاد الكرة المصري للتعاقد مع خبير أجنبي متخصص في تطوير قطاع الناشئين والشباب، اعتبارًا من مايو المقبل، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى الارتقاء بمستوى المواهب الكروية في مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبني أساليب تدريب حديثة، تضمن تطوير اللاعبين وفق أسس علمية متطورة.

وأوضحت مصادر داخل الاتحاد أن هناك عملية متابعة دقيقة للمواهب الكروية في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال خبراء متخصصين يعملون على اكتشاف اللاعبين الواعدين وتقييمهم وفق معايير دقيقة.

وأكد مسؤولو الاتحاد أن هذه الخطة تحتاج إلى فترة تمتد بين 7 إلى 8 سنوات لتحقيق أهدافها، مع ضمان استمراريتها بغض النظر عن الإدارات المتعاقبة.

على صعيد آخر، يستعد منتخب الشباب المصري للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو، حيث يتأهل منها أربعة منتخبات إلى كأس العالم بتشيلي، المقرر إقامته من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

وفي إطار التحضيرات، خاض منتخب الشباب مواليد 2005 معسكرًا تدريبيًا في قطر، تخللته ثلاث مباريات ودية، حيث فاز على منتخب الإمارات الأولمبي بنتيجة 5-1، وتعادل مع قطر الأولمبي 1-1، فيما خسر أمام كرواتيا الأولمبي 2-3. وقدم المنتخب أداءً مبشرًا في أولى تجاربه الدولية تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، الذي تولى المهمة قبل بضعة أسابيع.

اتحاد الكرة خبير اجنبي منتخب الشباب اخبار الرياضة قطاع الناشئين

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