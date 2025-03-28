8 إبريل.. استقبال المترددين على الأهرامات من مدخل الفيوم ..مستند

قال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن إحدى التوصيات المطلوب تنفيذها من قبل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي ،تنص على التأكيد على بدء التشغيل التجريبي للمنطقة الأثرية بـ الأهرامات إعتبارا من 8 إبريل القادم .

المدخل الجديد لمنطقة الأهرامات

أوضح الاتحاد المصرى للغرف السياحية ،في خطاب مرسل لشركات السياحة ،حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن التشغيل التجريبي الجديد سيكون غلق نهائي لمدخل منطقة الأهرامات من ناحية فندق المينا هاوس وقصر دخول المترددين على المنطقة على مدخل الفيوم فقط ،اما بالنسبة للخروج يتم من خلال مخرج الفيوم أو منطقة أبوالهول.

جاء ذلك في اطار خطة عمل وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الاثرية بهدف تحسين التجربة السياحية وفى ضوء تطوير الأهرامات الأثرية والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي .



شدد على شركات السياحة ،ضرورة التأكيد بإرسال أعداد السائحين المتوقع زيارتهم لمنطقة الأهرامات من 8 إبريل حتى 8 مايو والتوقيتات المتوقعة عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الأمر ،علما بأن الرحلة سوف تستغرق 3 ساعات.

