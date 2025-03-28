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أخبار التكنولوجيا | 3 وظائف لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.. إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | 3 وظائف لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.. إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بيل جيتس يكشف عن 3 وظائف لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي
 

يحدث التقدم السريع للذكاء الاصطناعي تحولات جذرية في العديد من الصناعات بوتيرة غير مسبوقة، في الوقت نفسه يمكن لهذه التقنيات أن تؤثر على مجموعة من الوظائف مما يثير مخاوف بشأن اختفاء بعضها، حيث يخشى الكثيرون أن تحل الأتمتة محل العمالة البشرية في قطاعات متعددة.


إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام
 

أعلن إيلون ماسك عن توسيع نطاق نموذج الذكاء الاصطناعي Grok AI على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم دمجه في تطبيق المراسلة المشفر تيليجرام Telegram، مما يتيح فرصة للتفاعب مع روبوت الدردشة داخل التطبيق.


مزيج من الهاتف واللابتوب.. هواوي تبتكر مفهوم الكمبيوتر الهجين
 

دفعت هواوي Huawei، حدود الابتكار في تصميم الهواتف القابلة للطي، حيث اختبرت مجموعة واسعة من المفاهيم بدءا من الأجهزة القابلة للطي على شكل كتب أو القابل للطي رأسيا بتصميم صدفي، بالإضافة مفاهيم ثلاثية الطي، وأخيرا الهواتف القابلة للطي بشاشة الجانبية. 


جوجل تحسن التخطيط للسفر عبر خدمات الخرائط والبحث والفنادق
 

قدمت شركة جوجل Google، تحديثات جديدة لخدمة الخرائط والبحث والفنادق، التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تخطيط الرحلات والإجازات القادمة.


 

شاومي تطلق هاتف POCO F7 Pro عالميا بهذا السعر
 

أطلقت شركة شاومي، أحدث هواتف بوكو PoCo، في الأسواق العالمية، حيث يأتي هاتف Poco F7 Pro، مع بعض المواصفات الراقية والميزات المتطورة بسعر تنافسي.


ريلمي تطلق هاتف Realme 14 5G ببطارية عملاقة عالميا
طرحت شركة ريلمي الصينية، هاتفها الجديد Realme 14 5G للبيع في أولى أسواقه العالمية، وذلك بعد أن تم إطلاقه في تايلاند بشكل رسمي مع بطارية ضخمة ومجموعة شرائح جديدة.

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