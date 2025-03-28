نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز مع التمر صباحا.. أضرار أكل الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:
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أضرار تناول الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر.. مخاطر صحية لا تتجاهلها
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