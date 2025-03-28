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نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز مع التمر صباحا.. أضرار أكل الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز مع التمر صباحا.. أضرار أكل الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

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