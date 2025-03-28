نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز مع التمر صباحا.. أضرار أكل الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نشرة المرأة والمنوعات

غير مكلف.. ماسك سحري لتفتيح البشرة قبل العيد

28/03/2025 07:00 ص

احذر.. نقص فيتامين b12 يصيبك بمرض خطير

28/03/2025 09:00 ص

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

أسباب الأرق وطرق الوقاية منه

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في 3 خطوات.. كيف تستعيد روتينك الصحي بعد العيد

أضرار تناول الحلويات بكثرة خلال عيد الفطر.. مخاطر صحية لا تتجاهلها

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كيف يمكن للساعات الذكية تحسين التحكم في مرض السكري؟

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