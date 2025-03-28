غير مكلف.. ماسك سحري لتفتيح البشرة قبل العيد

للحصول على بشرة نظيفة ومشرقة قبل العيد، يمكنك تجربة ماسك طبيعي يجمع بين التنظيف العميق والتفتيح.. إليك وصفة رائعة وفعالة:

ماسك الزبادي والعسل والكركم

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل نحل

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

رطّبي بشرتك بكريم مناسب بعد الاستخدام.

الفوائد:

الزبادي يرطب البشرة وينظف المسام.

العسل مضاد للبكتيريا ويمنح إشراقة طبيعية.

الكركم يساعد على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات