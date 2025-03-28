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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير مكلف.. ماسك سحري لتفتيح البشرة قبل العيد

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
ريهام قدري

للحصول على بشرة نظيفة ومشرقة قبل العيد، يمكنك تجربة ماسك طبيعي يجمع بين التنظيف العميق والتفتيح.. إليك وصفة رائعة وفعالة:

ماسك الزبادي والعسل والكركم

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة عسل نحل
½ ملعقة صغيرة كركم
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.
ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
رطّبي بشرتك بكريم مناسب بعد الاستخدام.

الفوائد:
الزبادي يرطب البشرة وينظف المسام.
العسل مضاد للبكتيريا ويمنح إشراقة طبيعية.
الكركم يساعد على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات

تفتيح البشرة البشرة بشرة ماسك العيد

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