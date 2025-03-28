غير مكلف.. ماسك سحري لتفتيح البشرة قبل العيد

للحصول على بشرة نظيفة ومشرقة قبل العيد، يمكنك تجربة ماسك طبيعي يجمع بين التنظيف العميق والتفتيح.. إليك وصفة رائعة وفعالة:
ماسك الزبادي والعسل والكركم
المكونات:
1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة عسل نحل
½ ملعقة صغيرة كركم
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية)
الطريقة:
اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.
ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
رطّبي بشرتك بكريم مناسب بعد الاستخدام.
الفوائد:
الزبادي يرطب البشرة وينظف المسام.
العسل مضاد للبكتيريا ويمنح إشراقة طبيعية.
الكركم يساعد على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات