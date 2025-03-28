خطوة بخطوة.. طريقة عمل المعمول بالتمر للشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر طريقة عمل المعمول بالتمر من وصفات التي يتم تحضيرها قبل عيد الفطر، وهي من الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المعمول بالتمر بخطوات سهلة وسريعة في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وٱليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل المعمول بالتمر

طريقة عمل المعمول بالتمر

مقادير طريقة عمل المعمول بالتمر:

للعجين:

3 أكواب دقيق

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ربع كوب سكر بودرة

نصف كوب لبن دافئ

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا



للحشوة:

كوب تمر معجون

ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

ملعقة صغيرة زبدة

طريقة عمل المعمول بالتمر



طريقة تحضير المعمول بالتمر:

ـ لتحضير الحشوة: في طاسة على النار، ضعي التمر مع الزبدة وقلّبيه حتى يصبح طريًا.

ـ أضيفي القرفة وقلّبي جيدًا، ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.

ـ شكّلي التمر على هيئة كرات صغيرة للحشو.

ـ لتحضير العجين: في وعاء، اخلطي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى تصبح كريمية.

ـ أضيفي الفانيليا واللبن وقلّبي.

ـ أضيفي الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج، واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ غطّي العجينة واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة.

ـ لتشكيل المعمول: خذي قطعة من العجين، وافرديها قليلًا، ثم ضعي بداخلها كرة من التمر.

ـ اغلقي العجينة حول الحشوة وشكّليها على شكل كرة.

ـ يمكنك استخدام قالب المعمول أو تزيينها بالشوكة للحصول على شكل جميل.

ـ يتم تسخين الفرن على 180 درجة مئوية.

ـ نرصّ المعمول في صينية مدهونة خفيفًا بالزيت أو مبطنة بورق زبدة.

ـ يخبز لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ بعد أن يبرد، يمكن رشه بالسكر البودرة حسب الرغبة.