احذر.. عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

يؤدي قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور إلى مشاكل صحية عديدة، خاصة خلال الصيام، حيث يعتمد الجسم على السوائل المخزنة للحفاظ على وظائفه الحيوية.

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور

ويجب الحرص على الترطيب الجيد خلال ساعات الإفطار لتجنب المشكلات الصحية، والحفاظ على نشاطكِ طوال اليوم، وفقا لما نشر في موقع “Siloam Hospitals”، وإليكِ أبرز المخاطر:

ـ الجفاف:

عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل، مما يسبب جفاف الجلد، والتعب، والدوخة، وقد يصل إلى الإغماء في الحالات الشديدة.



ـ الشعور بالإرهاق والتعب:

الماء ضروري للحفاظ على مستوى الطاقة، ونقصه يؤدي إلى الشعور بالكسل والتعب الشديد أثناء النهار.



ـ الصداع والدوخة:

الجفاف يسبب انخفاض ضغط الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة والصداع، خاصة في الصيام.



ـ مشاكل في الجهاز الهضمي:

قلة الماء تسبب الإمساك، وعسر الهضم، وزيادة الحموضة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بعد الإفطار.

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور



ـ التأثير على وظائف الكلى:

عدم شرب الماء بشكل كافٍ يزيد من تركيز الأملاح في الجسم، مما قد يؤدي إلى تكون حصوات الكلى على المدى الطويل.



ـ جفاف البشرة والشفتين:

يؤدي نقص الماء إلى جفاف البشرة، وظهور التشققات في الشفتين، كما يجعل الوجه يبدو باهتًا.



ـ زيادة الشهية وتناول الطعام بكثرة:

أحيانًا يخلط الجسم بين الشعور بالجوع والعطش، مما يجعل الشخص يأكل أكثر بدلاً من شرب الماء، وبالتالي يستهلك سعرات حرارية زائدة.



ـ ضعف التركيز والقدرة على التفكير:

الماء ضروري لوظائف الدماغ، ونقصه يؤثر على التركيز والقدرة على التفكير واتخاذ القرارات.

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور



كيفية تجنب مخاطر عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور؟

ـ شرب 8-10 أكواب ماء موزعة بين الإفطار والسحور.



ـ تجنب المشروبات المدرة للبول، مثل: القهوة والشاي بكثرة.

ـ تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.



ـ شرب كوب ماء كل ساعة بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.