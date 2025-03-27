قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه الخميس 27 مارس.. آخر تحديث
شاهد صور استقبال الرئيس السيسي لنظيره السيراليوني في قصر الاتحادية
احذر.. عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة
أحمد عمر هاشم: قضاء حوائج الناس من أعظم القربات إلى الله
حل سؤال مدفع رمضان الحلقة 27 .. كم مرة وردت كلمة «بتتغري»؟
نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"
تعرف علي موعد سفر الأهلي إلي موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الكأس
تهنئة عيد الفطر 2025.. ابعت رسالة العيد لحبايبك من هنا
مش مصدقة.. رد فعل مفاجيء من سيدة بعدما منحها محمد رمضان 200 ألف جنيه
رامز جلال يوجه سؤالًا محرجًا لهدى الإتربي.. والفنانة ترد
ترامب يعلن القبض على زعيم عصابة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور
مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور
آية التيجي

يؤدي قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور إلى مشاكل صحية عديدة، خاصة خلال الصيام، حيث يعتمد الجسم على السوائل المخزنة للحفاظ على وظائفه الحيوية.

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور

ويجب الحرص على الترطيب الجيد خلال ساعات الإفطار لتجنب المشكلات الصحية، والحفاظ على نشاطكِ طوال اليوم، وفقا لما نشر في موقع “Siloam Hospitals”، وإليكِ أبرز المخاطر:

ـ الجفاف:

عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل، مما يسبب جفاف الجلد، والتعب، والدوخة، وقد يصل إلى الإغماء في الحالات الشديدة.


ـ الشعور بالإرهاق والتعب:

الماء ضروري للحفاظ على مستوى الطاقة، ونقصه يؤدي إلى الشعور بالكسل والتعب الشديد أثناء النهار.


ـ الصداع والدوخة:

الجفاف يسبب انخفاض ضغط الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة والصداع، خاصة في الصيام.


ـ مشاكل في الجهاز الهضمي:

قلة الماء تسبب الإمساك، وعسر الهضم، وزيادة الحموضة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بعد الإفطار.

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور


ـ التأثير على وظائف الكلى:

عدم شرب الماء بشكل كافٍ يزيد من تركيز الأملاح في الجسم، مما قد يؤدي إلى تكون حصوات الكلى على المدى الطويل.


ـ جفاف البشرة والشفتين:

يؤدي نقص الماء إلى جفاف البشرة، وظهور التشققات في الشفتين، كما يجعل الوجه يبدو باهتًا.


ـ زيادة الشهية وتناول الطعام بكثرة:

أحيانًا يخلط الجسم بين الشعور بالجوع والعطش، مما يجعل الشخص يأكل أكثر بدلاً من شرب الماء، وبالتالي يستهلك سعرات حرارية زائدة.


ـ ضعف التركيز والقدرة على التفكير:

الماء ضروري لوظائف الدماغ، ونقصه يؤثر على التركيز والقدرة على التفكير واتخاذ القرارات.

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور


كيفية تجنب مخاطر عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور؟

ـ شرب 8-10 أكواب ماء موزعة بين الإفطار والسحور.


ـ تجنب المشروبات المدرة للبول، مثل: القهوة والشاي بكثرة.

ـ تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.


ـ شرب كوب ماء كل ساعة بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.

الماء شرب الماء قلة شرب الماء مخاطر قلة شرب الماء الإفطار السحور الصيام الترطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابراهيم الطوخي

رحيل ملك السمين.. ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

هلال

السعودية تدعو عموم المسلمين بالبلاد لتحري رؤية هلال شوال.. السبت

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

ابراهيم الطوخي

صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

محمد رمضان

سر عدم عرض حلقة اليوم من مدفع رمضان في موعدها

أرشيفية

إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. خاص

موعد عيد الفطر - صلاة العيد

كم باقى على عيد الفطر 2025؟ رسميا دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد ومواقيت الصلاة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

المفتي: رمضان مدرسة روحية وتربوية عظيمة.. واستمرار الطاعات بعده دليل على قبول الأعمال

الدكتور محمد المحرصاوي

البحوث الإسلامية ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

بالصور

سادة وبالعجوة واليانسون .. طريقة عمل القراقيش بوصفات مميزة

القراقيش
القراقيش
القراقيش

احذر.. عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور
مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور
مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور

شهادة معاملة أطفال28.. محمد هنيدي يحصل على صندوق ذهب عبدالرحيم غلاب

محمد هنيدي ومحمود حافظ
محمد هنيدي ومحمود حافظ
محمد هنيدي ومحمود حافظ

سلطة الدجاج المشوي والأفوكادو

سلطة الدجاج المشوي والأفوكادو
سلطة الدجاج المشوي والأفوكادو
سلطة الدجاج المشوي والأفوكادو

فيديو

اب ينهى حياة اطفاله

بسبب الشابو.. أب ينهي حياة اثنين من أطفاله بالشرقية

نهى عابدين

نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

وفاة 6 وإنقاذ العشرات.. غرق غواصة سياحية بالغردقة وتحرك عاجل من فرق الإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد