غياب كورتوا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، القائمة الرسمية لمواجهة ليجانيس، في مسابقة الدوري الإسباني.
ويستضيف ريال مدريد نظيره ليجانيس، غدا السبت، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ، ضمن منافسات الجولة 29.
ويتصدر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا غيابات ريال مدريد، بسبب الإصابة.
قائمة ريال مدريد
حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.
خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.
خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.
الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط برشلونة متصدر الجدول.