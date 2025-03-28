بيان عاجل من برشلونة بشأن إصابة داني أولمو

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، بشأن إصابة الدولي الإسباني داني أولمو، في مباراة الفريق أمام أوساسونا.

وانتهت مباراة برشلونة وأوساسونا، بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة في إطار الدوري الإسباني.

وقال نادي برشلونة في بيان: "أكدت الفحوصات التي أُجريت صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول داني أولمو يُعاني من إصابة في العضلة المقربة اليمنى”.

وتابع: “من المتوقع أن يغيب أولمو عن مباريات الفريق الكتالوني لمدة حوالي ثلاثة أسابيع”.

انتقال أولمو إلى برشلونة

يذكر أن أولمو قد انتقل لفريق برشلونة في الصيف الماضي، قادما من آر بي لايبزيج.