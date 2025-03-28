طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

تعتبر طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025، من وصفات عيد الفطر، التي يفضلها الكبار والاطفال، ويمكن تحضيرها بخطوات سريعة وسهلة.

ويمكن تحضير كعك العيد والبسكويت لعيد الفطر 2024، وتناوله مع الشاي والقهوة بعد صلاة العيد.

طريقة عمل بسكويت النشادر مثل المحلات 2025

طريقة عمل بسكويت النشادر مثل المحلات 2025

يمكن تحضير بسكويت النشادر الهش والخفيف برائحة زكية ومذاق رائع، تمامًا مثل الجاهز، وتناوله مع الشاي.

مقادير تحضير بسكويت النشادر:

للعجينة:

1 كيلو دقيق

½ كيلو زبدة أو سمنة بلدي

¾ كوب سكر بودرة

3 بيضات

1 ملعقة كبيرة نشادر (10 جرام)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ كوب حليب دافئ (حسب الحاجة)



طريقة تحضير بسكويت النشادر:

ـ لتحضير العجينة: في وعاء كبير، اخفقي الزبدة أو السمنة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون.

ـ أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات.

ـ ذوّبي النشادر في الحليب الدافئ وأضيفيها إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

ـ في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى الخليط السابق مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

ـ لتشكيل البسكويت: ضعي العجينة في ماكينة البسكويت أو استخدمي كيس حلواني بفوهة مشرشرة للحصول على الشكل التقليدي.

ـ شكّلي البسكويت على صينية مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بين القطع.

ـ سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.

ـ اخبزي البسكويت لمدة 12-15 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ اتركيه ليبرد تمامًا قبل تناوله لضمان هشاشته.

السعرات الحرارية في كحك العيد

طريقة عمل كحك العيد الناعم

وتعتبر طريقة عمل كعك العيد الناعم مثل الجاهز بطعم رائع، ومذاق يذوب في الفم.

مقادير طريقة عمل كحك العيد الناعم:

للعجينة:

1 كيلو دقيق

½ كيلو سمن بلدي (سايح لكن غير ساخن)

¼ كوب سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة رائحة الكعك

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 كوب ماء دافئ أو لبن دافئ للعجن (حسب الحاجة)



للحشوات (اختياري):

العجمية: (2 ملعقة كبيرة دقيق + 2 ملعقة كبيرة سمن + ½ كوب عسل نحل + رشة قرفة + مكسرات)

التمر: عجوة طرية مع ملعقة صغيرة سمن وقرفة

المكسرات: خليط من المكسرات المجروشة مع قليل من العسل



طريقة تحضير كحك العيد الناعم:

ـ لتحضير العجينة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السمسم ورائحة الكعك والسكر البودرة والبيكنج بودر والملح.

ـ ضيفي السمن تدريجيًا وافركي الدقيق بالسمن جيدًا حتى يصبح مثل الرمل المبلل.

ـ ذوّبي الخميرة في قليل من الماء الدافئ مع رشة سكر واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل، ثم أضيفيها للعجين.

ـ أضيفي الماء أو اللبن بالتدريج، واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.

ـ غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى تختمر.



ـ لتجهيز الحشوات العجمية: حمّصي الدقيق في السمن، ثم أضيفي العسل والقرفة وقلّبي حتى تتماسك، ثم اتركيها تبرد.

ـ لحشوة التمر: اخلطي التمر مع السمن والقرفة حتى يصبح طريًا وسهل التشكيل.



ـ لتشكيل الكعك: خذي قطعة من العجين، شكّليها على شكل كرة صغيرة، ثم احشيها بالحشوة المفضلة.

ـ أغلقي العجينة جيدًا، ثم شكّليها باستخدام منقاش الكعك أو الطوابع للحصول على الشكل التقليدي.

ـ سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.

ـ رصّي الكعك في صينية مبطنة بورق زبدة، ثم اخبزيه لمدة 15 - 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ بعد أن يبرد، رشيه بالسكر البودرة حسب الرغبة.

السعرات الحرارية في كحك العيد



السعرات الحرارية في كحك العيد

تختلف السعرات الحرارية في كحك العيد حسب المكونات وطريقة التحضير، لكن بشكل عام، يحتوي الكحك على نسبة عالية من السعرات.

يحتوي كحك العيد على السمن، السكر، الدقيق، والحشوات المختلفة. لذا فهو يحتوي على السعرات الحرارية العالية في كحك العيد حسب الحشوة:

ـ الكحك السادة (بدون حشو): حوالي 200 - 220 سعرة حرارية للقطعة (40 جرامًا).



ـ كحك بالعجوة: حوالي 250 سعرة حرارية للقطعة.



ـ كحك بالمكسرات: يصل إلى 270 - 300 سعرة حرارية للقطعة حسب نوع وكمية المكسرات.



ـ كحك بالعجمية: حوالي 260 سعرة حرارية للقطعة.



ـ كحك بالملبن: حوالي 240 - 250 سعرة حرارية للقطعة.