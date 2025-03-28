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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
آية التيجي

شهدت إحدى الشقق السكنية في أسيوط حادث حريق بسبب ترك شاحن الهاتف موصولًا بالكهرباء لفترة طويلة، ما أدى إلى عمل ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران. 

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

 

هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة لعادة شائعة بين الكثيرين، وهي ترك الشاحن في المقبس الكهربائي حتى بعد فصل الهاتف عنه.

وقد يكون ترك الشاحن متصلًا بالكهرباء لفترات طويلة قنبلة موقوتة تهدد حياتك وحياة أسرتك، لذا احرص على اتباع إجراءات السلامة البسيطة لتجنب الحوادث.

كشف موقع "The Star" عن مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء، ومن ابرزها ما يلي :

ـ ارتفاع درجة حرارة الشاحن: 

يمكن أن يؤدي استمرار تدفق الكهرباء في الشاحن إلى ارتفاع حرارته بشكل زائد، مما قد يسبب احتراقه أو انفجاره.

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء


ـ حدوث ماس كهربائي: 

وقد يؤدي تلف الأسلاك الداخلية في الشاحن أو المقبس الكهربائي إلى تماس كهربائي واشتعال الحرائق.


ـ استهلاك زائد الكهرباء:

ويستهلك الشاحن طاقة كهربائية حتى عندما لا يكون الهاتف موصولًا به، مما يؤدي إلى إهدار الطاقة وزيادة الفواتير.


ـ إمكانية تلف البطارية:

ويمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تلف بطارية الهاتف مع مرور الوقت، ما يقلل من كفاءتها وعمرها الافتراضي.

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

نصائح لتجنب حدوث حرائق من شواحن الموبايل

ـ افصل الشاحن من الكهرباء بعد الاستخدام مباشرة.


ـ استخدم شواحن أصلية ذات جودة عالية.


ـ لا تترك الهاتف على الشاحن طوال الليل.


ـ تجنب الشحن في أماكن قريبة من الأقمشة أو المواد القابلة للاشتعال.


ـ افحص الأسلاك والمقابس بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل.

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بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

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