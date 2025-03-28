قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف سر عايشة في أحداث الحلقة 14 من مسلسل عايشة الدور
أول ظهور لـ شيخ الأزهر بعد مرضه في عزاء محمد المحرصاوي مرتديا الكمامة
فهد البطل الحلقة 28.. غلاب ينتقم من عجيبة
وزارة الخارجية تكشف حالة الجالية المصرية في ميانمار بعد الزلزال
الرئيس السيسي ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
رغم مرضه.. شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء لأسرة الدكتور المحرصاوي.. صور
مسلسل فهد البطل الحلقة 28.. العلامة أنقذت عمرو الجارحي من الموت| صور
احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة
أيمن موكا يدرك التعادل لسيراميكا كليوباترا في مرمى الزمالك بكأس مصر
أكثر من 20 غارة للاحتلال استهدفت بلدات الجنوب اللبناني
مصطفى بكري يكشف تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بـ شيخ الأزهر
شكرا للجمهور الكبير.. باسم سمرة يحتفل بتصدر العتاولة 2 قائمة الأعلى مشاهدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة بشأن قائد سيارة عرّض حياة طفلة للخطر.. تفاصيل

الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام قائد سيارة بالسماح لطفلة بالجلوس خارج النافذة الأمامية للسيارة بالقاهرة معرضاً حياتها والآخرين للخطر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بالسماح لطفلة بالجلوس خارج النافذة الأمامية للسيارة بالقاهرة معرضاً حياتها والآخرين للخطر.

تفاصيل الواقعة 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الفيوم) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

جهات التحقيق اخبار الحوادث السير برعونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

في عدد إبريل من الثقافة الجديدة .. فتحى غانم وظلال مسيرته الببليوجرافية

نيكول سابا

طارق الشناوي يشيد بإبداع نيكول سابا في وتقابل حبيب

مسلسل العتاولة 2

تركي آل الشيخ: العتاولة 2 يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في موسم رمضان

بالصور

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

فيديو

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد