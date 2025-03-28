قرار من النيابة بشأن قائد سيارة عرّض حياة طفلة للخطر.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام قائد سيارة بالسماح لطفلة بالجلوس خارج النافذة الأمامية للسيارة بالقاهرة معرضاً حياتها والآخرين للخطر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بالسماح لطفلة بالجلوس خارج النافذة الأمامية للسيارة بالقاهرة معرضاً حياتها والآخرين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الفيوم) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.