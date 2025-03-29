رئيس حزب العدل: دورنا دعم القيادة السياسية وحل مشكلات المواطنين

أعلن النائب البرلماني عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل اليوم في تصريحات صحفية أن رسالة النائب هو دعم كافة التشريعات الوطنية لافتا بقوله "واجبنا دورنا دعم القيادة السياسية وحل مشكلات المواطنين رسالة" .

رئيس حزب العدل :نعمل من اجل استقرار



واضاف "إمام " خلال كلمته في حفل افطار الحزب بأمانة محافظة الغربية أن جهود كبيرة دشنت من أجل خدمة المواطن من خلال التعاون مع كافة القيادات التنفيذية مشيرا بقوله "مهام النائب تحت قبة البرلمان دعم كافة التشريعات الوطنية والتي تستهدف دعم المواطن وتذليل كافة المعوقات ورفع كفاءة الخدمات في كافة المجالات " .

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد دراج عضو مجلس النواب وأمين حزب العدل بالغربية وامير شتيه امين حزب العدل بمركز ومدينة المحلة ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .

سنواصل من أجل خدمة المواطن



في المقابل قال الدكتور أحمد دراج امين حزب العدل بالغربية "شرفت بانضمامي لحزب العمل حديثا وسنتعاون من أجل رفعه الوطن واستكمال كافة الاستحقاقات السياسية والتي تصب في صالح المواطن حاليا " .



الجدير بالذكر أن افطار حزب العدل يقام لأول مرة عقب مراحل تاسيسه منذ 14 سنة بمسقط رأس رئيسه بمدينة المحلة الكبرى وسط أجواء احتفالية رمضانية بمشاركة كافة كوادره.