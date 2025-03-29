ضغط أعياد وإجازات ومعاشات.. البنك الأهلى يعتذر عن تأثر خدمات ATM



ارتفع متوسط معاملات الصراف الآلي وبطاقات المشتريات التابعة للبنك الاهلي المصري، 300% من 3 ملايين حركة يوميا إلى 12 مليون حركة.

وأكد البنك أن قيمة المعاملات توازي نحو 24 مليار جنيه خلال اليوم التي تمثل مسحوبات نقدية من ماكينات الصراف الآلي وحركات مدفوعات ومشتريات ببطاقات البنك بمختلف أنواعها

سحب البنك نحو 24 مليار جنيه نقدية تمت على 7 ملايين حركة في الفترة من 23 مارس حتى 27 مارس،نظرا لارتفاع في حجم التعاملات إلى تزامن فترة الاجازات والاعياد ومواعيد صرف مرتبات الموظفين وكذا معاشات العاملين بالدولة في غضون ذات الفترة.

ووصل متوسط المعاملات في الثانية الواحدة حوالي 2000 عملية.

وتوجه البنك بخالص اعتذاره عن أي تأثر قد يلحق بأي من خدماته جراء هذا الضغط بما يؤثر على تقديم تلك الخدمات بالسرعة والكفاءة المعتادة.

وفي ذات السياق، يستمر البنك الاهلي المصري في تحديث التطبيقات المختلفة لتفي بالاحتياجات المتزايدة للعملاء وسعيا لرفع كفاءة كافة الانظمة لاستيعاب التزايد المطرد في أعداد واحتياجات العملاء ولضمان معدلات أعلى في جودة خدماته.