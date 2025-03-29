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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول شركة سيارات ترفع أسعارها بعد رسوم ترامب الجمركية

فيراري
فيراري

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، ما أثار حالة من القلق في صناعة السيارات حول العالم. 

وستؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الشركات التي تعتمد على الإنتاج في الخارج، مثل شركة فيراري الإيطالية، التي تُجمّع جميع سياراتها في إيطاليا.

زيادة الأسعار: 10% على بعض الطرازات

في إطار محاولتها للتعامل مع الرسوم الجمركية الجديدة، قررت فيراري رفع أسعار سياراتها بنسبة تصل إلى 10% في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومع ذلك، لم تتأثر جميع الطرازات بهذه الزيادة. فشركة فيراري قررت تحمّل التكاليف الإضافية لعملائها الذين يشترون سيارات 296 وSF90 و روما، بينما سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بالنسبة لمشتري سيارات بوروسانجوي و12 سيليندري وF80.

بخبر سار لعملائها، أعلنت فيراري أنها ستلتزم بالسعر الحالي لأي طلبيات يتم تقديمها قبل يوم 2 أبريل، وذلك بغض النظر عن الطراز. 

بعد هذا التاريخ، ستقوم الشركة بالتنسيق مع وكلائها في الولايات المتحدة لتحديد التعديلات اللازمة على الأسعار استجابة للرسوم الجمركية الجديدة.

من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على بعض الطرازات، ولكن فيراري تظل راسخة في السوق الأمريكي. 

في عام 2024، سجلت الشركة 3,452 وحدة مباعة في الولايات المتحدة، ما يمثل 25.1% من إجمالي مبيعاتها العالمية. 

وبينما قد يواجه الطلب بعض التراجع نتيجة لهذه الزيادة في الأسعار، فإن فيراري تمتلك طلبًا كافيًا يغطي إنتاجها حتى عام 2026.

الطرازات الجديدة وتأثير الرسوم الجمركية

على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية على بعض الطرازات الحالية، تستعد فيراري لإطلاق ستة طرازات جديدة هذا العام، بما في ذلك أول سيارة كهربائية لها على الإطلاق، التي ستُصنع في مصنعها الجديد في مارانيلو. 

ومن المتوقع أن يشمل هذا الجيل الجديد من السيارات طرازات 296 و SF90 وخلفاء روما. 

ومع ذلك، لا توجد تفاصيل دقيقة حول كيفية تأثير هذه الرسوم الجمركية على الأسعار النهائية لهذه الطرازات الجديدة.

في تقريرها السنوي لعام 2024، أكدت فيراري على أنها توقفت تدريجيًا عن إنتاج سيارات SF90 سترادال وروما، ولكنها أوضحت أن تسليم سيارات روما سبايدر وSF90 سبايدر سيستمر حتى عام 2025. 

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تسليم سيارات دايتونا SP3 من سلسلة "أيكونا" ذات الإصدار المحدود هذا العام، مما يعكس استمرار فيراري في تلبية احتياجات السوق الفاخر، حتى في ظل التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.

من الواضح أن فيراري ستواجه تحديات كبيرة في السوق الأمريكي بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة. 

ومع ذلك، تبقى الشركة في وضع قوي بفضل الطلب المتزايد على سياراتها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إطلاق طرازات جديدة ومبتكرة هذا العام. 

في الوقت ذاته، تأمل فيراري في أن تتمكن من التكيف مع التغييرات من خلال رفع الأسعار بشكل معتدل في بعض الطرازات، بينما تحافظ على جاذبيتها للسوق الفاخر.

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