قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستبعد محمد السيد من السفر إلى جنوب أفريقيا
كيفية صلاة العيد.. الدليل الشامل لأحكامها وسننها ووقتها
جهاز المخلفات يراقب النظافة حول المساجد والساحات والمتنزهات خلال العيد
حزب حماة الوطن يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف
الإعلامي الحكومي: نثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة لـ غزة
حسام صلاح: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
ترامب يقدم عرضا مغريا للصين مقابل بيع تيك توك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-3-2025
دعاء وداع رمضان .. كلمات تغفر كل ذنوبك وتجبر بخاطرك قبل العيد
الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر
خريطة حفلات عيد الفطر 2025 كاملة .. عمرو دياب وكاريوكي ورامي جمال
العالم على موعد مع حدث هام هذا المساء .. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية

ضغوط أمريكية لتهجير الفلسطينيين
ضغوط أمريكية لتهجير الفلسطينيين
ياسمين القصاص

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

أكاذيب نتنياهو تتساقط أمام الهجمات الصاروخية.. أستاذ قانون فلسطيني: حزب الله مازال لديه قدرات عسكرية لم يفصح عنها

 وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".

وأردف:  "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن :  "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

توصيات للأمم المتحدة 

وأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".

واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".

ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.

مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين

أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.

إسرائيل الاحتلال غزة قطاع غزة فلسطين الهدنة تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

المعمل المركزي للمبيدات

المركزي للمبيدات يواصل العمل خلال العيد لخدمة المواطنين والمصدرين

كوبري العامرية

تزامنا مع عيد الفطر.. إعادة حركة المرور على كوبري العامرية بالإسكندرية

وزير الصحة

وزير الصحة يتفقد نقطة الإسعاف السريع ووحدة مركز طب أسرة مغاغة بمحافظة المنيا

بالصور

بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة

فوكسهول
فوكسهول
فوكسهول

تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تسلا موديل V
تسلا موديل V
تسلا موديل V

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

فيديو

مي عمر - دينا

دينا: راقصة محترفة أدت مشاهد مي عمر في إش إش

إنجى كيوان

خطفت الأنظار بجمالها.. إنجي كيوان تألقت بعملين مختلفين في رمضان

تصريحات صلاح أبو المجد

صلاح أبو المجد بدون فلتر.. محمد رمضان من أكتر الفنانين انتشارا وياسمين صبري مبتعرفش تمثل

مسلسل لام شمسية

أحمد السعدني: تجربتي في لام شمسية أفادتني خلال علاقتي بأبنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد