رفع درجة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك بكفر الشيخ | تفاصيل

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المرافق وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية وعمل حملات الإزالات ومتابعة الأسواق؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد.

وشدد على حضور الأطباء وفروع الإسعاف، فضلاً عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.