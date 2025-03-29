السعودية تعلن ثبوت هلال شهر شوال وغدا أول أيام عيد الفطر

أعلنت مراصد فلكية في السعودية أنه تم رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا السعودية بياناً رسميًا يُعلن فيه أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت جميع المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أنها تأمل أن ينضم من يستطيعون ترائي الهلال إلى اللجان التي تم تشكيلها في مختلف المناطق لهذا الغرض.

كما طالبت المحكمة من الأشخاص الذين رصدوا الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير بتسجيل شهاداتهم في أقرب محكمة أو التواصل مع أقرب مركز لمساعدتهم في توثيق الرؤية.

من جهة أخرى، بدأت المراصد الفلكية في وقت مبكر من عصر السبت استعداداتها لرصد الهلال مع غروب الشمس.