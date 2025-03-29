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طقوس مختلفة وغريبة.. كيف يتم تحديد موعد عيد الفطر حول العالم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقوس مختلفة وغريبة.. كيف يتم تحديد موعد عيد الفطر حول العالم؟

عيد الفطر
عيد الفطر
أحمد أيمن

يعتبر عيد الفطر من أهم المناسبات لدى المسلمين حول العالم، حيث ينتظرونه بفارغ الصبر بعد شهر من الصيام والعبادات. ولكن، كيف يتم تحديد موعد هذا العيد في مختلف الدول؟

التقويم القمري ورؤية الهلال

تقوم التقاليد الإسلامية على استخدام التقويم القمري، حيث يعتمد المسلمون على رؤية الهلال لتحديد بداية شهر شوال، والذي يتزامن مع عيد الفطر. يُعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع في هذا التقويم، وعادةً ما يتقدم كل شهر قمري بما يقارب 11 يومًا عن السنة الشمسية السابقة.

اختلاف التوقيت وطريقة الرؤية

تختلف طرق تحديد موعد عيد الفطر من دولة لأخرى. ففي بعض الدول، مثل السعودية ومصر، يعتمد المسلمون بشكل رئيسي على رؤية الهلال بواسطة أعين الأشخاص، حيث يتم تكليف مسؤولين من الجهات الدينية برصد الهلال في ليلة 29 من شهر رمضان. بينما تستخدم دول أخرى الحسابات الفلكية لتحديد موعد العيد.

في الوقت الذي يكون فيه الهلال مرئيًا في سماء إحدى البلدان، قد لا يكون كذلك في أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف مواعيد الاحتفال بالعيد. على سبيل المثال، أعلنت المحكمة العليا في السعودية عن ضرورة تحري رؤية الهلال يوم السبت 29 مارس 2025، بينما يتوقع المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن يكون يوم 30 مارس هو أول أيام العيد.

تأثير المناخ والموقع الجغرافي

تؤثر ظروف المناخ والموقع الجغرافي أيضًا على رؤية الهلال. ففي بعض الأماكن، قد يكون من الصعب رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب. على سبيل المثال، في أستراليا، تم الإعلان عن أن عيد الفطر سيكون يوم الاثنين بدلاً من السبت، بسبب عدم إمكانية رؤية الهلال.

الطقوس والتقاليد

بغض النظر عن الاختلافات في التوقيت، تبقى طقوس عيد الفطر متشابهة إلى حد كبير بين المسلمين في جميع أنحاء العالم. يبدأ المسلمون العيد بأداء صلاة العيد في المساجد أو الساحات العامة، يليها تهنئة العائلات والأصدقاء، وتبادل الهدايا والزيارات.

اختلاف الأعياد بين الطوائف

تتباين احتفالات عيد الفطر بحسب الطائفة أيضًا. ففي بعض البلدان مثل إيران، يتبع المسلمون الشيعة ممارسات مختلفة قليلاً في رصد الهلال مقارنة بالمسلمين السنة. بينما في العراق، يتبع الشيعة آراء رجال الدين مثل آية الله العظمى علي السيستاني، بينما يعتمد السنة على إعلانات رجال الدين السنة.

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