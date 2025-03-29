حسام حسن لـ رامز: فرصة أحمد حجازي في العودة للمنتخب 1٪ وعاشور 90٪

أكد كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن كل اللاعبين لديهم فرصة للانضمام للمنتخب، ولكن فرصة أحمد حجازي في العودة للمنتخب 1%.

واضاف خلال برنامج رامز جلال: فرصة إمام عاشور كبيرة ولكنها مشروطة بالاعتذار للجماهير المصرية ورغبة الجماهير في عودته، ولكن فرصته كبيرة تصل إلى 90%.

قدم رامز جلال مدرب منتخب مصر كابتن حسام حسن قائلا: حلقة النهاردة غير مسبوقة في عالم البرامج التلفزيونية.

وأضاف خلال برنامج رامز أيلون ماسك: "معانا المدرب اللي مأثر فينا من واحنا صغيرين، هو الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين، صاحب الجول اللي صاعدنا في مونديال 90، ودلوقتي شايل فوق رأسه حلم المصريين".

وتابع: "معانا ومعاكم، الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين، عميد لاعبي العالم، المدرب اللي خايف منه ومن اخوه، اللي في عصبيته ميعرفش ابوه .. حسام حسن".

يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025، بعد الإفطار مباشرة، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

تدور فكرة "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.