محمد رجب يكشف أسباب عودته لـ الدراما بالحلانجي

كشف الفنان محمد رجب، عن أسباب عودته للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل الحلانجي، قائلًا: إن هناك عدة أسباب أبرزها المؤلف محمود حمدان الذي كتب المسلسل بطريقة جيدة للغاية وبه عدة تفاصيل لم أقدمها من قبل، فضلاً عن الحبكة الدرامية للعمل التي أعجب بها عدد كبير من الجمهور.









وأضاف رجب في بيان: "كنت أبحث عن شيء جديد لم أقدمه من قبل، وفي نفس الوقت كان سوق الدراما يتطلب عملاً مختلفاً عن الموجود، فكنت أصارع نفسي بين أن أقدم عملاً مختلفاً عما قدمته سابقاً وبين الاختلاف في السوق، لافتا إلى أن ذلك ما يجعل الفنان يواجه صعوبة في اتخاذ القرار.





وتابع: أن مسلسل الحلانجي كان محاولة لتقديم شيء من أجل التسلية والابتسامة، وفي نفس الوقت رسم البسمة على وجوه الناس، وهو جهدٌ كبير يقع على عاتق الفنان لكي يجعل الجمهور يضحك من خلال العمل الذي يقدمه ما يجعل المشاهدين سعداء، مضيفا: "أن العمل اجتماعي كوميدي لم يكن سهلاً، وفي نفس الوقت قدمت علاقة الابن بالأب والأم ووفاة الأب وخطيبته، وقدمت مشاعر مختلفة.