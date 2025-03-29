كواليس سقوط سيارة في ترعة المريوطية وقت الافطار

سقطت في منطقة دهشور سيارة ملاكي في ترعة المريوطية وقت الإفطار، ما استدعى تدخل سريع من قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية.



تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بالقرب من منطقة دهشور، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المارة وسكان المنطقة.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة برفقة سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من الغواصين والمعدات اللازمة لانتشال السيارة والتأكد من عدم وجود ضحايا.

تبين من خلال الفحص المبدئي أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في الترعة.

لم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، حيث تمكن السائق من الخروج من السيارة دون تعرضه لأذى.

قامت قوات الإنقاذ بانتشال السيارة من المياه، وإعادة حركة المرور لطبيعتها في المنطقة.