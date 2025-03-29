انفجار ليموزين فاخرة من أسطول سيارات بوتين في موسكو يثير تساؤلات حول محاولة اغتيال | فيديو وصور

وقع انفجار سيارة ليموزين فاخرة من طراز "أوروس سينات" تُعتبر جزءًا من أسطول السيارات الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في شارع قريب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في موسكو.

وأظهرت مقاطع فيديو السيارة وهي تشتعل بالنيران، حيث بدأ الحريق في المحرك وامتد إلى داخل المركبة.

وتدخل المارة وعمال من مطاعم ومقاهي مجاورة لمحاولة إخماد الحريق قبل وصول فرق الإطفاء. لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين ركاب السيارة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن

ولم تُعلن السلطات الروسية عن سبب الحريق حتى الآن، مما أدى إلى تكهنات حول احتمال أن يكون الحادث محاولة اغتيال تستهدف الرئيس بوتين.

ويأتي الحادث في ظل تزايد المخاوف الأمنية المحيطة بالرئيس الروسي، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك تفتيش أفراد الحرس الشرفي شخصيًا والبحث عن متفجرات محتملة في المجاري القريبة من أماكن تواجده.

ويُذكر أن الرئيس بوتين يستخدم بانتظام سيارات "أوروس سينات" الروسية الصنع في تنقلاته الرسمية، وقد قام سابقًا بإهداء نماذج منها لزعماء دول أخرى، مثل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. تُقدر قيمة هذه السيارة بحوالي 275,000 جنيه إسترليني (حوالي 357,000 دولار أمريكي). ​



حتى الآن، لم تصدر السلطات الروسية بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل الحادث أو يحدد ما إذا كان مرتبطًا بمحاولة اغتيال. تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الانفجار وأسبابه المحتملة.​



