ننشر الصور الأولي لضحايا حادث معدية الفشن ببني سويف | شاهد

شهدت محافظة بنى سويف، تصادم معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أسفر عن مصرع شاب وطفل صغير، غرقا لسقوطهما بداخل مياه النيل نتيجة شدة التصادم، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم معدية ولنش أمام شاطيء النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، عن مصرع شاب وطفل صغير، غرقا لسقوطهما بداخل مياه النيل نتيجة شدة التصادم، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث ونقل الجثث إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى ببنى سويف، إلى موقع الحادث، وجار انتشال الجثتين من داخل مياه النيل بمركز الفشن، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،

وتبين مصرع الطفل «محمد . ج »6 سنوات ، و«أحمد . ع» 45 سنة ، اللذان سقطا من اللنش في مياة النيل نتيجة وقوع حادث تصادم معدية ولنش أمام شاطيء النيل بمدينة الفشن، وجار انتشال الجثتين من داخل مياه النيل بمركز الفشن، ونقلهما إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.