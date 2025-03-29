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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب حماة الوطن يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف

حماة الوطن يكرم حفظة القرآن
حماة الوطن يكرم حفظة القرآن
محمد الشعراوي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف حفلاً لتكريم حفظة القرآن الكريم، برعاية الدكتور عبد الرحمن برعي، عضو مجلس النواب السابق عن الحزب.

شارك في الحفل الآلاف من أهالي بني سويف، حيث قدم النائب الدكتور عبد الرحمن برعي، جوائز بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه للمكرمين من حفظة القرآن الكريم.

كما شهد الحفل تقديم ١٠ رحلات عمرة منها رحتلان عمرة لحفظة القرآن الكريم كاملاً، و٨ رحلات لأباء وأمهات الشهداء ببني سويف.

من جهته، عبر الدكتور عبد للرحمن برعي، عن سعادته بحفظة القرآن الكريم، مؤكداً أن الحفل يأتي في ختام شهر رمضان المبارك لاستلهام روحنيات الشهر الكريم، والتعبير عن مدى سعادتنا بحفظة القرآن الكريم.

وأشار إلى حرصه على تكرار ذلك الحدث كل عام، مع زيادة قيمة الجوائز المقدمة في الأعوام القادمة.

وقال إن حفظة القرآن الكريم نماذج قدوة لأبنائنا وبناتنا، مشيراً إلى أن بعض حفظة كتاب الله أتموا حفظه في عامين وهو إنجاز يستحق الإشادة والتقدير.

وعلى هامش الاحتفال، أشاد أهالي بني سويف المشاركين في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بموقف القيادة السياسية في التصدي لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين.

وعبر أهالي بني سويف عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإجراءات التي يتخذها في حل القضية الفلسطينية.

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