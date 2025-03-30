ضع الفسيخ في الماء لمدة 24 ساعة قبل تناوله

قد يحاول الكثير تقليل ملوحة الفسيخ، والتخلص من الملح الزائد به ولذلك يمكنك اتباع إحدى هذه الطرق:

النقع في الماء:

انقع الفسيخ في ماء فاتر لمدة 2-4 ساعات، مع تغيير الماء كل ساعة لتقليل كمية الملح.

يمكن إضافة القليل من الخل أو عصير الليمون إلى الماء للمساعدة في التخلص من الملوحة.

النقع في الحليب:

ضع الفسيخ في وعاء من الحليب لمدة 1-2 ساعة، فالحليب يساعد على امتصاص جزء من الملح وتحسين النكهة.

النقع في زيت الزيتون:

انقع قطع الفسيخ في زيت الزيتون لمدة نصف ساعة، فهذا يقلل الملوحة ويمنحه نكهة مميزة.

استخدام الطماطم أو البصل:

تناول الفسيخ مع شرائح الطماطم أو البصل، حيث يساعدان على تقليل الإحساس بالملوحة.

يمكن خلط الفسيخ مع البصل المفروم والليمون وتركه قليلًا قبل التقديم.

غسله بالماء والخل:

اغسل الفسيخ سريعًا بالماء المخلوط بالقليل من الخل قبل التقطيع والتقديم.

طهي الفسيخ:

يمكن قلي الفسيخ في زيت ساخن، أو تسخينه في الفرن مع شرائح الطماطم والبصل، مما يساعد في تقليل ملوحته.

إذا كنت تفضل طعمه بنكهة أقل ملوحة، فالأفضل هو اختيار الأسماك المتوسطة الملوحة عند الشراء أو تحضيره منزليًا بكمية ملح أقل.