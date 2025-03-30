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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شعائر صلاة وخطبة عيد الفطر في كاليفورنيا تتجلى وسط أجواء روحانية وايمانية

الشيخ الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا إمام وخطيب صلاة عيد الفطر
الشيخ الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا إمام وخطيب صلاة عيد الفطر
إيمان طلعت

أقام المركز الإسلامي لمدينة أناهيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

واحتشد المسلمون من عدة نواحي لحضور الصلاة التى أمَ فيهم فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا، وبعد الصلاة ألقى الشيخ بلال خطبة العيد والتى هنأ فيها المسلمين بالعيد وجاء في خطبته الحمدلله الذي وفقنا للصيام والقيام ونسأل الله القبول.

كما تكلم عن معاني كلمة الله أكبر التى يبدأ المسلمون صباح العيد بها وأنها كلمة عظيمة تدل على إيمان راسخ بأن الله تعالى أكبر من كل كبير قدراً وعظمة، فالله أكبر من أن يوصف بما لا يليق به.

وحث المصلين على كثرة ذكر الله من التكبير والتهليل وذكرهم بالدعاء لإخوانهم المسلمين الذين يعانون الظلم والقهر والعدوان وتمنى عليهم أن يذكروا إخوانهم بالدعاء أن يفرج الله كربهم وختم بالدعاء الى الله أن يفرج الكرب ويحسن الحال.

 وقد ألقى فضيلة الشيخ محمد الحلاق بالناس الخطبة الثانية باللغة الإنكليزية وبعدها تناول المصلون الحلوى وتبادلوا التهاني. 

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