بيراميدز يعلن تضامنه مع الزمالك ويرفض تعديل عقوبات القمة ويهدد بالتصعيد

أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أن النادي أصبح طرفًا في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتعديل العقوبات، حيث تم اعتبار الأهلي خاسرًا فقط دون خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

وأعرب المصدر عن استيائه الشديد من هذا القرار، مشددًا على أنه يفتقر للأسس القانونية ويتعارض مع اللوائح المنظمة للمسابقة.

وأضاف أن بيراميدز سيتضامن مع الزمالك في جميع الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها ضد هذا القرار، نظرًا لعدم اتساقه مع ما حدث في الموسم الماضي عندما انسحب الزمالك وتم تطبيق العقوبات كاملة.

وأوضح المصدر أن تعديل العقوبات بهذه الطريقة يعد سابقة خطيرة قد تؤثر على نزاهة البطولة، مشيرًا إلى أن ناديه سيتقدم بتظلم رسمي أمام لجنة التظلمات، كما سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لزم الأمر.

وأكد أن الأندية تسعى للحفاظ على حقوقها وفقًا للوائح المعتمدة، وأن أي استثناءات أو تغييرات غير مبررة في القرارات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول تداعيات عدم خوض الأهلي لمباراة القمة، وما تبعه من قرارات أثارت اعتراضات واسعة داخل الأوساط الرياضية، خاصة من جانب نادي الزمالك الذي طالب بتطبيق العقوبات وفقًا للوائح دون أي تعديلات. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا قانونيًا من الأندية المتضررة، في محاولة للحفاظ على نزاهة المسابقة